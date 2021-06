Kult-Imbiss in Losheim : „Dettes Grillstube“ wechselt nach 47 Jahren den Besitzer

„Dettes Grillstube“ war 47 Jahre lang eine Institution in Losheim. Jetzt verabschieden sich Bernadette und Karl Heinz Schmidt in den Ruhestand. Am Samstag waren sie letztmals in ihrem Imbiss im Einsatz. Foto: Werner Krewer

Losheim am See „Dettes Grillstube“, ein beliebter Anlaufpunkt in Losheim für hungrige Menschen aller Altersstufen und Geschmacksvorlieben, hat den Besitzer gewechselt. Bernadette und Karl-Heinz Schmidt treten zum 30. Juni ihren wohl verdienten Ruhestand an und legen Küche, Grill und Gaststube in die Hände von Karl-Heinz Körner.