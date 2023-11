Fußball-Landesliga Mit neuem Trainer ins Traditionsduell

Sie sind Lokalrivalen – und Leidensgenossen. Jahrelang haben sich der FC Noswendel Wadern und der SV Wahlen-Niederlosheim in der Fußball-Verbandsliga gegenüber gestanden. Dann mussten beide im Sommer absteigen. Nun treffen sie an diesem Sonntag 14.30 Uhr (in Wadern) wieder aufeinander – allerdings in der Landesliga. Und unter geänderten Vorzeichen.