Serie „Naturdenkmale im Kreis Merzig-Wadern“ : Der Bärenfels ist ein Höhepunkt der Traumschleife Felsenweg

Losheim Wie eine Festungsanlage mutet der Bärenfels am Wanderweg des Jahres 2005 an. Das Naturdenkmal mit der faszinierenden Form besteht aus Quarzit.

Der Felsen ist einer der Höhepunkte auf dem populären, rund 14 Kilometer langen Wanderweg „Traumschleife Felsenweg“, der durch die Losheimer Ortsteile Scheiden und Waldhölzbach führt. „Mächtige Felsformationen, spektakuläre Aussichten, zwei romantische Bachtäler, die ‚Römerburg’ mit Resten einer mittelalterlichen Burganlage, ein Keltenheiligtum, zwei Kneippanlagen, der schön gelegene Barfußpfad, einige neu angelegte Waldpfade und zahlreiche Streuobstwiesen: Auf dieser erlebnisreichen Wandertour entsteht keine Langeweile“, schreibt die Saarländische Tourismuszentrale über den Weg. Und dass die Traumschleife 2005 der Wanderweg des Jahres in Deutschland war, liegt vor allem an den namensgebenden Felsen, an den kleinen Kletterpfaden und der wunderschönen Natur, die der Wanderer hier erleben kann.

Der Bärenfels ist dabei etwas ganz Besonderes, denn er ist als Flächen-Naturdenkmal vom Saarländischen Landesamt für Umweltschutz anerkannt und vor jeglicher Veränderung geschützt. Infotafeln weisen darauf hin, dass man aus diesem Grund unbedingt auf den Wegen bleiben soll. Zudem seien Klettereien bei Schnee und Regen sogar gefährlich. Das liegt am glatten Gestein des Bärenfelsen, der aus Quarzit besteht. Im Saartal vorherrschender Buntsandstein wird an dieser Stelle unterbrochen.

„Der Bärenfelsen ragt als Quarzit­insel aus der Schuttdecke des Hochwaldes aus den Waderner Schichten heraus“, steht auf der Infotafel, die leider die Fachsprache der Geologen nur unzureichend übersetzt. Nicht alle Erläuterungen sind verständlich. Fest steht aber, dass die mächtigen „Quarzitbänke“, die dem Felsen seine mauerähnliche Anmutung verleihen, ausschließlich natürlichen Ursprungs sind. Der Deutsche Mineralienatlas beschreibt den Quarzit in Losheim als Fundstelle für Mineralien. Der Taunusquarzit sei immer wieder von schmalen Quarzgängen durchzogen. In den Kluften und Hohlräumen seien Anatas-Kristalle von farbloser, bräunlicher oder auch blauer Farbe zu finden. Die Kristalle werden immer von Titandioxid gebildet, die Farbe von beigemengten Fremdionen (Spuren anderer Elemente) erzeugt. In Scheiden sind außerdem Funde von Brookit, Clorit, Rutil und Monazit belegt, wobei man hier keine Grundlage für eine Edelsteinmine erwarten sollte. „All diese Mineralien sind in der Regel sehr klein und kaum größer als ein Millimeter“, sagt der Atlas. Das Mineraliensuchen ist hier daher mehr etwas für Naturforscher mit Lupe.