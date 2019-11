Kostenpflichtiger Inhalt: Forst in Losheim : Dem Losheimer Wald geht es richtig schlecht

Bei einem kurzen Ausflug in den Gemeindewald gefiel Dr. Hubertus Lehnhausen (links) dieser Waldbereich mit seiner Naturverjüngung bei Buchen und Fichten besonders gut. Dem wollten auch Bürgermeister Harth und Gemeindeförster Rolf Simon (2. u. 3. von rechts) nicht widersprechen. Foto: a-n

Losheim am See Folgen des Klimawandels und der Appetit des Borkenkäfers bescheren geringere Einnahmen aus dem Holzverkauf und viele neue Aufgaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann

Der Kommunalwald von Losheim am See bereichert die Gemeinde aktuell um die Erfahrung, dass es seit Kriegsende noch nie so schlecht um den eigenen Forst stand wie in diesen Tagen. Die Folgen des Klimawandels und der unstillbare Appetit des Borkenkäfers bescheren dem kommunalen Waldbesitzer einerseits auf absehbare Zeit geringere Einnahmen aus dem Holzverkauf und andererseits viele neue Aufgaben, die ohne zusätzliches Personal kaum zu stemmen sein werden.

Diese Erkenntnisse resultieren unter anderem aus der Schlussbesprechung für das neue Forstbetriebswerk, das für die kommenden zehn Jahre die nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes von Losheim festschreiben soll.

Info Planung auf zehn Jahre festgeschrieben Nach Paragraph 13 des saarländischen Landeswaldgesetzes sind für den Staats- und Körperschaftswald periodische Betriebspläne zu erstellen. Genau das geschieht gerade im Bereich des Gemeindewaldes von Losheim am See. Mit diesem Forsteinrichtungswerk wird die Forstplanung für die kommenden zehn Jahre festgeschrieben und letztlich von der Forstbehörde in Saarbrücken in Kraft gesetzt. Dieses Forsteinrichtungswerk wird damit Grundlage für die Erstellung der jährlichen Wirtschaftspläne im Gemeindewald von Losheim. Darin wird zum Beispiel festgelegt, wie viel Holz einzuschlagen ist (Hiebsatz), welche Kulturmaßnahmen mit welchen Baumarten vorzunehmen sind und welche Waldpflegemaßnahmen zudem erforderlich sind. Daneben werden auch die Schutzfunktionen und Erholungsfunktionen des Waldes dokumentiert. Zum Forsteinrichtungswerk werden ferner kolorierte Forstkarten oder Luftbildkarten erstellt, auf denen dann die Lage des Forstbetriebes und die Einteilung im Wirtschaftseinheiten ersichtlich ist.

Neben Bürgermeister Helmut Harth nahmen Revierförster Ralf Simon und Forstwirtschaftsmeister Bertram Müller an dieser Schlussbesprechung im Rathaus teil. Der Leiter der Forstbehörde des Saarlandes, Dr. Hubertus Lehnhausen, war in dieser Runde neben weiteren Fachleuten ebenso vertreten wie Erich Fritz vom Saarforst Landesbetrieb. Die Ergebnisse seiner vorangegangenen Zustandserfassung (Waldinventur) präsentierte im Sitzungssaal der beauftragte Gutachter Otmar Ewen.

Den Vorgaben des saarländischen Landeswaldgesetzes entsprechend werden die Ergebnisse der Schlussbesprechung in einem Protokoll festgehalten, das später im Gemeinderat diskutiert werden soll. Dieses neue Forstbetriebswerk wird dann von der Forstbehörde in Saarbrücken offiziell in Kraft gesetzt.

In seinem Überblick über den aktuellen Zustand des Gemeindewaldes bezifferte Ewen zunächst mal die forstliche Betriebsfläche mit 2051,5 Hektar. Im Detail wies er darauf hin, dass er beispielsweise unter den Eichen mit einem lokalen Wald-Anteil von etwa neun Prozent so gut wie keine Naturverjüngung gefunden habe. Das sehe beispielsweise bei den Buchen mit einem Anteil von rund 23 Prozent deutlich erfreulicher aus: „Dort haben wir in vielen Bereichen natürlichen Zuwachs von jungen Pflanzen gefunden.“

Naturverjüngung finde zum Glück auch noch vielerorts im Gemeindewald unter den Fichten mit einem Anteil von etwa 27 Prozent statt. Dagegen habe insbesondere der Borkenkäfer mit dem von ihm verursachten Schadholz dafür gesorgt, dass eine ökologische Fichtenbewirtschaftung durch die ökonomischen Folgen – „Fichten sind auf dem Holzmarkt aktuell fast nicht mehr zu verkaufen“ – kaum noch gewährleisten werden kann. Bertram Müller ergänzte diese Erkenntnisse mit einer aktuellen Beobachtung:Bertram Müller ergänzte diese Erkenntnisse mit einer aktuellen Beobachtung: „Ich habe gestern noch frische Bohraktivitäten des Borkenkäfers gefunden. So spät im Jahr habe ich das hier noch nie erlebt.“

Bürgermeister Helmut Harth hat eine junge Weißtanne entdeckt, deren Rinde sich ein Stück Wild schmecken ließ. Foto: a-n