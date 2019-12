Lackiererei in Losheim : Mit moderner Technik zum neuen Farbton

Alexander und Diana Wollmann präsentierten am Tag der offenen Tür stolz ihre modernen Lackierkabinen. Foto: a-n

Losheim am See Die Lackiererei Wollmann besteht seit 25 Jahren. Insgesamt 19 Mitarbeiter sind in dem Familienunternehmen in Losheim beschäftigt.

Am Hang gelegen blickt man von der Lackiererei Wollmann an der Saarbrücker Straße 222 aus hinab auf die Dächer von Losheim am See. Aber auch über die topografische Lage hinaus ist das Familienunternehmen einfach top. Die vollautomatische Lackmischanlage, mit der dort von der Beseitigung kleinerer Lackschäden am Pkw bis hin zu aufwendigen Neulackierungen mit bis zu 28 Schichten alles möglich ist, sucht man derzeit anderswo im ganzen Saarland noch vergeblich. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Betriebs konnten sich kürzlich am Tag der offenen Tür viele Besucher selbst an Ort und Stelle davon überzeugen, wie in dem mittelständischen Unternehmen gearbeitet wird.

Das Unternehmerpaar Diana und Alexander Wollmann lud bei dieser Gelegenheit die SZ zu einem Rundgang durch ihre Lackiererei ein. Seit 2008 befindet sich die Betriebsstätte auf einem 900 Quadratmeter großen Grundstück an der Saarbrücker Straße. Die bereits 2011 in Betrieb genommene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach speist eine Strom-Leistung von 30 kW ins Netz ein. Erst im vergangenen Jahr wurde diese umweltfreundliche Energiegewinnung mit zusätzlichen Modulen auf insgesamt 40 kW erweitert, so dass inzwischen auch die Eigennutzung im komplett auf LED-Beleuchtung umgestellten Betrieb realisiert werden konnte.

Info 19 Mitarbeiter und zwei Azubis Die Gewerbeanmeldung der Lackiererei Wollmann mit dem Tätigkeitsfeld Autolackierbetrieb, Einzelhandel Kfz-Reifen erfolgte vor 25 Jahren noch in Britten auf einer Betriebsfläche von etwa 250 Quadratmetern. Im Januar 2007 begannen die Bauarbeiten am neuen Standort in Losheim am See an der Saarbrücker Straße 222, wo seither eine Gesamtfläche von 900 Quadratmetern zur Verfügung steht. Drei Jahre später wurde dort ein freistehender Anbau für die Fahrzeugaufbereitung realisiert. Die erste Photovoltaikanlage auf dem Dach aus dem Jahr 2011 wurde 2018 durch zusätzliche Module auf eine Stromerzeugung von insgesamt 40 kW erweitert. Aktuell beschäftigt das Familienunternehmen 19 Mitarbeiter und zwei Auszubildende.

Während diese Investitionen in erster Linie die Betriebskosten reduzieren, fallen dem Besucher beim Betreten der Betriebsstätte auf Anhieb die beiden modernen Lackierkabinen auf, die erst im laufenden Jahr die Vorgänger ersetzt haben. Wer schon mal eine andere Lackierwerkstatt betreten hat, dem signalisiert bei Wollmann schon die eigene Nase, dass hier einiges anders ist: Da riecht es nirgendwo nach Lack. Alexander Wollmann: „Unsere beiden neuen Lackierkabinen entsprechen dem neuesten Stand der Technik; hier können Mitarbeiter und Kunden frei durchatmen.“ Damit dies am Tag der offenen Tür auch eindrucksvoll präsentiert werden konnte, zogen dort natürlich edle Luxuskarossen die Blicke der Besucher wie magisch auf sich.

Mike Dewald bedient den bisher im Saarland einmaligen Farbmisch-Computer. Foto: a-n

Zwischen beiden geräumigen Kabinen beeindruckt das „technische Herz“ dieser Anlage vor allem mit im Saarland bislang einmaligen Leistungen, die Colorist Mike Dewald demonstrierte. Ein Hochleistungscomputer mischt dort vollautomatisch und exakt die vorher analysierten Farben, die der Kunde für seinen Fahrzeuglack benötigt. So mischte die Anlage in wenigen Sekunden genau die sieben Farben, die präzise dem Lack eines alten vor der Halle geparkten VW entsprachen.

Dass dieser Lack-Roboter aber auch weitaus kompliziertere Aufgaben hinkriegt, beweist das Auto des Juniors, Mirco Wollmann, der gerade die Meisterschule besucht: „Meinem Auto habe ich insgesamt 28 Lackschichten gegönnt.“ Das sieht man allerdings auch. „War freilich nicht ganz billig“, schmunzelnd fügte er hinzu, „so eine aufwendige Lackierung kann schon rund 10 000 Euro kosten.“

Die nächste SZ-Frage richtete sich dann wieder an Alexander Wollmann: Wie setzt sich denn der Kundenstamm zusammen? Der Chef wies auf die anwesenden Besucher: „Unsere treuen Werkstattkunden sind vor allem Privatleute, die sich von uns die Lackschäden an ihren Autos beseitigen lassen. Wichtig sind für uns natürlich ferner Großkunden, deren Fahrzeugparks wir auch aus dem Leasingbereich schon seit Jahren betreuen.“