Ende der Arbeiten bis Weihnachten? Warum die Sanierung des Kirchendachs in Niederlosheim nicht selbstverständlich ist

Schon seit einigen Jahren war das Dach der Pfarrkirche St. Hubertus in Niederlosheim undicht, und das Regenwasser gelangte in den Kirchenraum. „Wir mussten im Laufe der Zeit immer mehr Eimer aufstellen, um das Regenwasser aufzufangen, und eine Reparatur des Dachs wurde unumgänglich“, erzählt Diakon Bernhard Weber. Bei einer Autokranbefahrung zur Begutachtung der vorhandenen Naturschiefereindeckung am 16. April 2020 zeigte sich, dass „Gefahr im Verzug“ war, und so musste die Bekrönung – Kreuz mit Wetterhahn und Kugel – auf 30 Meter Höhe über der Turmspitze abgetrennt werden. Ein Abtransport in die Kunstschmiedewerkstatt Jenal nach Schmelz folgte unverzüglich.