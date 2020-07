Losheim : Neuer Mann an der Spitze der Klinik-Sparte

Losheim/Waldbreitbach Mit Wirkung zum 1. Juli ist Christoph Wagner zum Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH berufen worden und damit auch verantwortlich für das St. Josef-Krankenhaus in Losheim.

Zum 1. Juli nun ist Christoph Wagner zum Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH berufen worden. Dies teilte der Krankenhausträger jetzt mit. Damit zeichnet der 52-Jährige, der im April 2019 bereits zum Prokuristen ernannt worden war, auch verantwortlich für die Marienhausklinik St. Josef Losheim am See, heißt es von Seiten der Marienhaus-Stiftung. Die Berufung ist ein konsequenter Schritt, denn – so wird in der Mitteilung Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus-Stiftung, zitiert – Christoph Wagner habe durch seine Arbeit überzeugt.