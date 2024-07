Er ließ sogar ein Schwimmbad für alle bauen Einer der bedeutendsten Losheimer ging mit 18 in die USA

Carl Dewes emigrierte 1882 mit 18 Jahren nach Chicago, USA. Nach einer Reise von sieben Tagen kam er am 14. Oktober 1982 in New York an. In den ersten Jahren arbeitete er als Buchhalter in der Brauerei seines Bruders Francis. Sein Einbürgerungsantrag von 1887 wurde 1890 genehmigt. 1890 wurde er Schatzmeister und Vizepräsident der Brauereien seines Bruders Francis. Zu seiner Heimatgemeinde bewahrte er immer eine große Anhänglichkeit und Treue. Fast jährlich kam er zu einem längeren Aufenthalt nach Deutschland.