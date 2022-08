Parkscheinautomat angeblich defekt : Beschwerden über „Knöllchen“ am Losheimer Stausee - was die Gemeinde Losheim dazu sagt

Wegen angeblich unrechtmäßig verteilter Knöllchen auf dem Parkplatz zum Losheimer Stausee gab es am Wochenende Ärger. Foto: Gemeinde Losheim am See/Monika Priesnitz

Losheim am See Eine im Netz kursierende Meldung über Strafzettel am Losheimer Stausee hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben des Online-Portals News-Trier sollen sich dort mehrere Leser beschwert haben, dass sie auf einem See-Parkplatz erfolglos versuchten, einen Parkschein für die Dauer ihres Aufenthaltes zu lösen – der Automat sei defekt gewesen.