Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen Harth sieht Losheim als Vorzeigekommune in Sachen Nachhaltigkeit

Losheim am See · Der Losheimer Bürgermeister ist überzeugt: Seit seinem Amtsantritt 2019 hat sich in der See-Kommune vieles in Sachen nachhaltiger Entwicklung getan. Gegenüber der SZ listet Helmut Harth auf, was Losheim alles in Sachen Ressourcenschonung unternommen hat.

12.01.2024 , 14:00 Uhr

Die Module im neuen Solarpark Rimlingen erstrecken sich über eine Fläche von rund sieben Hektar. Foto: Christian Beckinger

Als Helmut Harth im Jahr 2019 als Bewerber für das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Losheim am See antrat, hatte er sich die Themen Nachhaltigkeit und Einklang von Ökologie, Ökonomie und sozialer Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben. Das kam bei den Wählern offenbar an, Harth setzte sich als unabhängiger Bewerber klar durch.