Nicht reagieren! : Polizei warnt vor falschen Rechnungen durch Jackpot-Briefe

Wadern/Losheim Wer sich unsicher ist, kann sich an die Polizei wenden.

In den vergangenen Tagen haben mehrere Menschen im Raum Wadern, Losheim, Nonnweiler und Nohfelden Post bekommen, von der die Polizei Nordsaarland ausgeht, dass es sich um versuchten Betrug handelt. Die Schreiben enthalten eine Mahnung einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei Schmidt & Kollegen aus München. Als Grund der Kostenstellung wird ein angeblicher, telefonisch abgeschlossener Dienstleistungsvertrag mit der Firma Euro Jackpot genannt. Die Forderung beläuft auf jeweils 200 bis 300 Euro. Die Polizeiinspektion Nordsaarland weist darauf hin, dass es sich in bislang allen hier zur Anzeige gebrachten Fällen um unrechtmäßige und fingierte Forderungen handelt. Die Beamten raten dringend, auf solche Schreiben nicht zu reagieren geschweige denn die Rechnung zu zahlen. In Zweifelsfällen, ob es sich um eine berechtigte oder unberechtigte Zahlungsaufforderung handelt, sollte man die Polizei kontaktieren. Oftmals kann auch eine Internet-Recherche hilfreich sein, so die Beamten weiter. Die hier beschriebene Betrugsmasche existiert auch in mehreren Varianten.