Mindestens 100 000 Euro Schaden : Feuer wütet in Wohnhaus in Wahlen

Feuer wütet in Wohnhaus in Wahlen

Hoher Sachschaden ist am Freitagabend beim Brand eines Wohnhauses in Wahlen entstanden. Foto: Ruppenthal

Bei einem Brand am Freitagabend ist das Zuhause von acht Menschen zerstört worden.

Feueralarm am späten Freitagabend im Losheimer Ortsteil Wahlen: Wohnhausbrand mit Menschenrettung in der Bornbergstraße lautete die Alarmierung für die Feuerwehrleute.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der linksseitige Scheunenkomplex bereits in Vollbrand. Hochlodernde Flammen und starke Rauchentwicklung verkündet nichts Gutes. Aufgrund der unklaren Menschenlage war die Feuerwehr Losheim mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen aus den Löschbezirken Wahlen, Niederlosheim und Losheim zur Brandstelle ausgerückt.

Trotz eines sofort eingeleiteten Löschangriff zündete das Feuer im Dachgeschoss durch und griff auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über. Mit massivem Wassereinsatz gewannen die Löschmannschaften dann aber nach und nach die Oberhand über das Feuer. So gelang es, ein Übergreifen auf angebaute Nachbarhäuser zu verhindern. Vor allem der Einsatz der Drehleiter leistete dabei nach den Worten von Gemeinde-Wehrführer Andreas Brausch wertvolle Hilfe.

Alle Anwohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst, der mit Notarzt und mehreren Rettungsfahrzeugen im Einsatz war, vor Ort medizinisch versorgt, danach jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach gut drei Stunden war der Brand schließlich gelöscht. Die rund 80 Einsatzkräfte konnten nach und nach wieder in ihre Standorte einrücken. Für die Feuerwehren war der Einsatz jedoch damit jedoch noch nicht zu Ende. Weitere drei Stunden waren notwendig, um im Rahmen des Gerätedienstes Fahrzeuge und Ausstattung wieder auf Vordermann zu bringen.