Wahlen : Bluspendetermin findet am 11. März in Wahlen statt

Bluspendetermin findet am 11. März in Wahlen statt

Wahlen Zur Blutspende ruft der Ortsvereind Wahlen des Deutschen Roten Kreuzes für Donnerstag, 11. März, auf. Auch und gerade während der Corona-Krise seien die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes daher dringend auf die Unterstützung der Bevölkerung durch Blutspenden angewiesen.

Das DRK bitte daher um die Abgabe von Blutspenden in Wahlen. Dort kann am Donnerstag, 11. März, in der Zeit zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in der Sport und Kulturhalle, Wahlener Straße 66, gespendet werden. Blutspenderinnen und -spender werden gebeten, im Vorfeld eine Spendezeit zu vereinbaren. Dadurch sollen die Abläufe auf dem Blutspendetermin verbessert und unnötige Wartezeiten für die Spenderinnen und Spender vermieden werden. Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspende-App oder den unten stehenden Link. Spenderinnen und Spender ohne reservierte Spendezeit müssen unter Umständen mit längeren Wartezeiten rechnen.