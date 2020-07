Typisierungsaktion für Stammzellenspender : Im Bachem werden potenzielle Lebensretter gesucht

Merzig-Wadern Die Corona-Pandemie hat die Stammzellen-Typisierungsaktionen der Stefan-Morsch-Stiftung unterbrochen. Jetzt geht’s wieder los.

Doch nun sei die Erleichterung bei den verantwortlichen von Deutschlands erster Stammzellspenderdatei groß: Bei ausgewählten Blutspende-Terminen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz und im Saarland können wieder Typisierungsaktionen vor Ort stattfinden. Dies war in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Auflagen nicht möglich. „Wir hatten deshalb einen deutlichen Rückgang bei den Registrierungen zu verzeichnen – trotz der Möglichkeit der Online-Typisierung“, berichtet Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende der Stiftung. „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir etwa 6000 weniger Neuspender.“

Auch bei der Stefan-Morsch-Stiftung sind also die Auswirkungen der aktuellen Pandemie deutlich spürbar. Umso erleichterter ist man nun, dass – gemeinsam mit dem Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – wieder vereinzelte Termine in geeigneten Räumlichkeiten durchgeführt werden können. „Selbstverständlich können sich Interessierte aber auch weiterhin online über unsere Homepage registrieren“, erklärt Vorstandsvorsitzende Susanne Morsch. „Sie bekommen dann ein Set für eine Speichelprobe bequem nach Hause geliefert.“

Seit August 2013 arbeiten der DRK-Blutspendedienst West und die Stefan-Morsch-Stiftung zusammen. Eine erfolgreiche Kooperation, die Früchte trägt: Über 4300 Aktionen hat man in dieser Zeit in ganz Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen auf die Beine gestellt. Jetzt ist das auch wieder in unserer Region möglich. Die nächste gemeinsame Blutspende und Typisierungsaktion findet am Montag, 27. Juli, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in Bachem, Mehrzweckhalle (Quellenstraße 32) statt.