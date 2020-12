Impfung startet : 40 Senioren der Pro Seniore Residenz in Losheim geimpft

40 Senioren der Pro Seniore Residenz in Losheim geimpft

Die Impfungen in den Altenheimen sind gestartet. Foto: dpa/Pool Frederic Sierakowski

Losheim Ein mobiles Impfteam fuhr am Sonntag Losheim an.

Am Sonntag ist die Corona-Impfung im Saarland gestartet. Die Bewohner der Pro Seniore Residenz in Losheim gehörten mit zu ersten, die die Impfung erhalten haben. „Einige haben der Sache gelassen entgegengesehen, andere schon ein bisschen aufgeregt“, berichtet Residenzleiter Thorsten Sprengart. Nicht nur durch Fernsehsendungen sei den Bewohnern, alle über 80 Jahre alt, die Problematik und Gefährlichkeit der Pandemie bekannt.

Zu dem mobilen Impfteam zählen laut Sprengart ein Arzt, vier Krankenschwestern, ein Verantwortlicher aus dem Gesundheitsministerium und ein EDV-Fachmann. Er habe sich einen solch frühen Termin gewünscht, verrät er. In der vergangenen Woche habe das Ministerium mitteilen lassen, dass in Losheim am Sonntag gestartet werde.