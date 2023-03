Polizeiinspektion Nordsaarland Polizei erwischt Betrunkenen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland um 5.25 Uhr in Losheim bei einem 37-jährigen Autofahrer einen stark alkoholisierten Zustand festgestellt. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Fahrer wurde in der Straße Weiherberg erwischt, wo sich auch sein beschädigter Ford Focus befand. Der Fahrer roch laut Polizeiangaben nach Alkohol. Das Auto war vorne links im Bereich Frontschürze und Rad beschädigt. Möglicherweise finden sich an der Unfallstelle noch Plastikteile des Fahrzeuges. Jedoch ist der Unfallort nach wie vor unbekannt.