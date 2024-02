Losheim am See Bereitschaftsdienstpraxis in Losheim vor dem Aus: Das sagt der Minister

Losheim am See · Die Kassenärztliche Vereinigung hat angekündigt, dass die Bereitschaftsdienstpraxis am ehemaligen Krankenhaus in Losheim Ende dieses Jahres schließen soll. Das sorgt für Unmut – und zwar offenbar nicht nur in der Seegemeinde selbst.

20.02.2024 , 13:37 Uhr

Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) hat sich zur angekündigten Schließung von sechs Gemeinschaftspraxen im Land geäußert. Foto: BeckerBredel