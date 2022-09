Benzin statt Diesel getankt - etliche Schadensfälle : Nach Tankpanne in Losheim – Werkstätten: „So etwas haben wir noch nie erlebt“

In der Zeit von Freitag, 16. September, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 20. September, 6.30 Uhr, floss über die Zapfpistole versehentlich Super Plus statt Diesel. Foto: dpa/Marijan Murat

Losheim am See Etwa vier Tage lang haben Autofahrer an der Globus-Tankstelle in Losheim am See unwissentlich Super Plus statt Diesel getankt – weil die Spedition einen Tank falsch befüllt hatte. Nun häufen sich in den Werkstätten der Gemeinde die Schadensfälle.