Waldhölzbach „Er hat mit Herzblut für den Verein gelebt“

Für die Kicker aus der Region ein ganz besonderes Erlebnis. „So etwas erlebt man vielleicht nur einmal in seinem ganzen Leben. Dieses Tempo, diese Spielweise, da kommt man als Amateurspieler gar nicht mit“, erzählt Tom Setzen. Der 19-Jährige spielt eigentlich beim Verbandsligisten SV Losheim. Er ist selbst Saarbrücken-Fan, steht manchmal im Block – und kennt die Mutter von Andreas Haag. „Da war für mich klar, dass ich mitspielen möchte. Ich bin unendlich dankbar für diese Gelegenheit.“ Ähnlich ging es auch Fabian Lion. Der 33-Jährige steht beim Bezirksligisten SG Scheiden-Mitlosheim unter Vertrag und war in der zweiten Halbzeit Kapitän der Auswahl. „Für mich war das Spiel natürlich ein Highlight, es war super organisiert und hat echt Spaß gemacht“, resümiert Lion und fügt hinzu: „Allerdings war das wegen des Anlasses eher unwichtig. Ich bin froh, dass die Veranstaltung so erfolgreich war und so der Frau und den Kindern von Andreas geholfen werden kann.“