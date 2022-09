Gewichte schätzen und Sandsäcke werfen : Jugendwehren aus Losheim am See messen sich in Wahlen

Sebastian gibt Gas und schmeißt die Leine. Foto: Krewer Werner

Wahlen Die Feuerwehr setzt auf ihren Nachwuchs, und dass der top in Schuss ist, bewiesen die Jungen und Mädchen bei ihrem Wettbewerb in Wahlen. Dort trafen die Jugendwehren aus der Gemeinde Losheim am See aufeinander.