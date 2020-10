Infos zum Jahr 2019 : Gewinnkurve der BEG Hochwald geht nach oben

Auf dem Galgenberg in Losheim am See produzieren Photovoltaik und Windkraft für die Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Hochwald erneuerbare Energie – und sorgen zwischen Henry Selzer (links) und Jürgen Millen für den heutzutage erforderlichen Corona-Abstand. Foto: a-n

Losheim am See Das vergangene Jahr hat für die Bürger-Energie-Genossenschaft einen neuen Rekord gebracht. Eine Mitgliederbefragung ersetzt die Versammlung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann

Bei der letzten Generalversammlung der Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Hochwald hatte Jürgen Millen als Vorsitzender des Aufsichtsrates noch die Prognose gewagt, dass das Ergebnis 2019 „durch die Decke“ gehen werde. Und tatsächlich wurde im vergangenen Jahr erstmals bei der Entwicklung des Jahresüberschusses die 200 000-er Marke überschritten. Zu gerne hätten Millen und Henry Selzer (Vorstand) ihre inzwischen 690 Mitglieder bei der eigentlich anstehenden Generalversammlung über diese positive Entwicklung informiert, nur leider kann diese wegen Corona nicht in der vertrauten Form stattfinden.

„Eine Online-Veranstaltung schied aufgrund unserer weiter gestiegenen Mitgliederzahl aus“, sagte Millen, „und eine Versammlung im Autokino wäre mit einem zu hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden gewesen. Also blieb uns nur eine Befragung aller BEG-Mitglieder online oder postalisch übrig. Diese haben wir kurzfristig in Gang gesetzt und geben unseren Genossen damit jetzt die Möglichkeit, über alle anstehenden wichtigen Entscheidungen abzustimmen.“ Er und Selzer seien aber froh, unter diesen außergewöhnlichen Rahmenbedingungen über die SZ die nüchternen Zahlen mit wichtigen Erläuterungen für die Öffentlichkeit ergänzen zu können.

Zahlen für 2019 Die Betriebsergebnisse der Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Hochwald stiegen von 4564 Euro im Jahr 2012 auf 210 044 Euro im vergangenen Berichtsjahr.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 weist in der Summe der Aktiva und Passiva von 5 237 483 Euro im Jahr 2018 eine Steigerung auf 5 779 189 Euro Ende 2019 aus. Aus einem Reingewinn 2019 (EAT) von 183 773 (2018) und 210 044 Euro (2019) folgerte nur eine Steigerung des Bilanzgewinns von 175 354 Euro auf 229 712 Euro. Aus diesen positiven Zahlen leitet sich der gemeinsame Gewinnverwendungsvorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand ab, erstmals einen Dividendenausschüttungsbeschluss über 4,2 Prozent zur Abstimmung durch die Mitglieder vorzuschlagen.

So habe der Aufsichtsrat der gewünschten Beteiligung am Windpark Büschdorf um 15 Prozent erst nach Verbesserung des Angebotes durch den Betreiber und des erstmaligen Angebotes einer cleveren Paketlösung zur Finanzierung durch die Mitglieder der BEG sowie der Einbringung von liquiden Mitteln der Genossenschaft dem Beteiligungserwerb zustimmen können. Ferner sei über den Erwerb von zwei PV-Anlagen in Wadern und Steinberg durch die BEG sowie einer Großanlage auf den Ställen eines landwirtschaftlichen Betriebs durch den Bürger-Wind-Park Losheim Galgenberg, wo die BEG sich als Mehrheitsgesellschafter engagiert, positiv entschieden worden.

Millen berichtete weiter: „Seit der zweiten Hälfte 2019 waren wir auch intensiv mit der Vorbereitung der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen befasst. Die ersten beiden Anlagen sind bereits in die politischen Vorlauf- und Genehmigungsprozesse gegangen und wir hoffen für das kommende Jahr auf die Realisierung.“ Dies setze aber voraus, dass diese Anlagen von der Genossenschaft auch wirtschaftlich betrieben werden können, was wiederum voraussetze, dass die BEG bei den Ausschreibungen mit ihren Geboten auch tatsächlich berücksichtigt wird. Selzer fügte noch hinzu: „Wir sind im vergangenen Jahr auch in neue Räume im Unternehmenszentrum an der Eisenbahnhalle, Streifstraße 1, umgezogen. Unser Büro ist jetzt mit großer Regelmäßigkeit montags und donnerstags besetzt, und wir sind telefonisch unter (0 68 72) 9 21 87 87 zu erreichen.“

Angesichts des guten Geschäftsverlaufs empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat jetzt in der angelaufenen Befragung, eine Dividende von 3,7 Prozent plus einer Sonderzahlung von weiteren 0,5 Prozent auszuzahlen. Mit der daraus resultierenden 4,2-Prozent-Auszahlung auf jeden bisher erworbenen Anteil zeigt sich nach Einschätzung beider Gesprächspartner, dass sich Klimaschutz lohnt. Ein neues EEG, welches wichtige Rahmenbedingungen für die Energiewende setzt, werde gerade verabschiedet. Dabei gebe es zwar noch einiges aus Sicht der BEG zu kritisieren, aber eine Trendwende hin zu einem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien sei immerhin bereits zu erkennen.