Gemeindefeuerwehrtag von Losheim in Waldhölzbach Dies sind die Beförderungen und Ehrungen auf einen Blick

Waldhölzbach · Im Juni hat die Feuerwehr in der Gemeinde Losheim am See zum Gemeindefeuerwehrtag nach Waldhölzbach geladen, wo in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr 50 Jahre alt geworden ist. Natürlich gab es jede Menge Beförderungen und Ehrungen.

21.06.2024 , 12:27 Uhr

Die vom Löschmeister bis zum Oberbrandmeister beförderten Wehrleute mit Bürgermeister, Führungskräften und Gästen Foto: Norbert Becker

Von Norbert Becker