LfS kündigt Arbeiten an : Baustelle mit Ampel zwischen Losheim und Nunkirchen am Mittwoch

Baustelle mit Ampel zwischen Losheim und Nunkirchen am Mittwoch

LfS kündigt Arbeiten an

Losheim/Nunkirchen Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) kündigt für diesen Mittwoch, 24. März, Arbeiten auf einer Brücke zwischen Nunkirchen und Losheim an. Betroffen von den Arbeiten sei ein Teil der B 268, nämlich laut LfS der Streckenabschnitt 500 Meter vor der Abfahrt am Globus auf einer Länge von rund 200 Metern.

Die Fräsflickarbeiten beginnen an diesem Mittwoch um 7 Uhr und sollen laut LfS gegen 19 Uhr beendet sein. In der Zeit wird der Verkehr einspurig mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt, wie der LfS weiter mitteilt.