Tradition und Naturschutz Jetzt kann die Trauerweide wachsen

Auch im Jahr 2023 hat die Kreisjägerschaft Merzig-Wadern den Hubertustag natürlich nicht vergessen. Seit einem Jahrzehnt ehrt die VJS-Kreisgruppe jeweils an diesem Tag den heiligen Hubertus, indem sie in einem stets wechselnden Ort des grünen Kreises einen stattlichen Baum pflanzt. Diesmal lockte das Jagdhornbläsercorps Merzig unter Leitung von Hornmeister Andreas Hirtz Jungen und Mädchen der Kita Sonnengarten in Losheim am See mit gekonnten Jagdsignalen in ihren Garten, wo der Bauhof schon alle Vorbereitungen für die geplante Pflanzaktion getroffen hatte. Eine Pflanzgrube war bereits ausgehoben, und die große von den Jägern gespendete Trauerweide musste mit ihrem Wurzelballen nur noch hineingehoben werden.