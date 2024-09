LKU Saar auf der Wahlener Platte Wo den Bauern im Kreis der Schuh drückt

Auch beim vierten Tag der Landwirtschaft feierte der Verband LKU Saar (Land, Klima, Umwelt) auf der Wahlener Platte bei Losheim am See mit seinen Bauern und vielen Gästen. Aber so richtig zu feiern gab‘s diesmal eigentlich – abgesehen vom strahlenden Sonnenschein – nicht viel. Schließlich kreideten die Landwirte dem Wetter dieses Jahres an, mit allen Arbeiten rund einen Monat in Verzug zu sein. Mal sei es zu trocken, mal zu nass gewesen. Summiere sich der Niederschlag in normalen Jahren in der Heimatregion zu etwa 800 Millimetern, habe man in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits etwa 1220 Millimeter registrieren müssen. Gerd Austgen aus Wahlen: „Wir haben hier noch nie erst im August Heu gemacht.“