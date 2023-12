Bauernprotest in Losheim Bauern gehen in Losheim auf die Straße

Losheim am See · Landwirte von Land, Klima, Umwelt (LKU) Saar machten am Sonntagabend in Losheim und den umliegenden Orten mit einem Lichterzug darauf aufmerksam, wie wichtig die Bauern sind.

13.12.2023 , 17:00 Uhr

Der Demonstrationszug der Bauern durch die Losheimer Ortschaften zog das Interesse vieler Passanten auf sich. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Wie ein leuchtender Lindwurm bewegte er sich durch die Ortschaften um Losheim am See herum, sobald die Abenddämmerung das Licht des Tages besiegt hatte. Schön und irgendwie erschreckend zugleich. Genau das hatte die unkonventionelle Bauernvereinigung Land, Klima, Umwelt (LKU) Saar auch im Sinn. Mit diesem Demonstrationszug wollten die teilnehmenden Landwirte auf ihren lichtergeschmückten Traktoren den staunend zuschauenden Menschen vor allem eines vermitteln: Ohne Bauern geht es nicht! Von diesem in seiner Art wohl einmaligen Protest versprach sich die LKU Saar „einen Funken Hoffnung“.