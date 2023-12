Traditions-Veranstaltung Rockige Klänge kurz vor der Bescherung

„Uns geht es uns darum, dass alle, die Freude an dieser Musik haben, vor Weihnachten nochmal zusammenkommen und gemeinsam Spaß haben“, zeigt sich Kienle motiviert, den Fans das alljährliche Spektakel zu bieten. Und selbst wenn man To be continued schon öfter live erlebt habe, so könne man auf eine ganz besondere Überraschung gespannt sein, heizt der Drummer die Vorfreude an. An diesem Abend werde es eine Premiere geben, die die Band in ganz neue Sphären vordringen lasse. Unterstützung erhält die Gruppe erneut vom Verein für Freizeitgestaltung Losheim, ohne die das Konzert nicht veranstaltet werden könnte. Denn: Der Verein kümmert sich ehrenamtlich um die Kasse und den Getränkeverkauf am Abend.