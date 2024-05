Für Instrumente für die Kita Rockiger Blues für den guten Zweck

Ein besonderes Benefizkonzert gibt die Band Bad Man‘s Blues am Samstag, 25. Mai, in der Pausenhalle bei der Mehrzweckhalle Niederlosheim – organisiert von der Kita St. Hubertus Niederlosheim. Bandmitglied Anne Fixemer hat eine Tochter in der Kita und wurde vom Personal darauf aufmerksam gemacht, dass die Musikinstrumente, die für die musikalische Früherziehung verwendet werden, in einem sehr schlechten Zustand sind. Kurzerhand nahm Anne Fixemer das defekte Tamburin mit in die Probe, um es von ihrem Musikkollegen reparieren zu lassen. „Ich erzählte unserem Schlagzeuger Dominic Oswald, dass das derzeitige Repertoire an Musikinstrumenten in der Kita begrenzt ist und durch die tägliche Nutzung in die Jahre gekommen und beschädigt ist. Daraufhin hatte Dominic die Idee, ein Konzert in der Kita zu veranstalten, dessen Erlös für den Kauf neuer Instrumente verwendet werden kann“, erzählt Fixemer.