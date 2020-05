Lebensmittel im Wert von 1000 Euro : Awo hilft Tafeln in Losheim und Wadern

Klaus Graus von der Awo Losheim und Daniela Schmitt-Müller, Leiterin der Tafeln in Wadern und Losheim Foto: Awo

Losheim Der Gemeindeverband Losheim am See der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat Lebensmittel im Wert von 1000 Euro an die Tafeln in Wadern und Losheim gespendet. Unterstützt wurden sie nach Mitteilung des Awo-Kreisverbandes Merzig-Wadern von Mitarbeitern des Globus-Handelshofs in Losheim.

So seien 150 Pakete mit haltbaren Lebensmitteln zum Abholen für die Tafeln bereitgestellt und an die Kunden geliefert werden.

Die Tafeln in Wadern und Losheim unterstützen nach eigenen Angaben 150 Haushalte mit rund 500 Personen in den Hochwald-Kommunen, darunter sind über die Hälfte Kinder. „In Zeiten, in denen infolge der Corona-Krise sowohl das Einsammeln von Lebensmitteln als auch die Verteilung eine besondere Herausforderung darstellen, ist es gelebte Solidarität, die Tafeln zu unterstützen“, heißt es vonseiten des Awo-Kreisverbandes.

Der Awo-Gemeindeverband Losheim am See macht auch auf die schwierige Situation der Bewohner in den Awo-Wohnheimen in Nunkirchen und Scheiden aufmerksam. Diese Bewohner seien aufgrund der Ausgangssperren und auch durch die vorübergehende Schließung der Werkstätten in ihrem beruflichen und sozialen Alltag stark eingeschränkt. Gemeinsame Veranstaltungen, wie zum Beispiel das alljährliche Grillfest des Awo-Gemeindeverbandes Losheim am See mit den Bewohnern des Wohnheims, müssten dieses Jahr wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen. Als kleiner Ersatz sei eine Geldspende von jeweils 750 Euro an beide Wohnheime überwiesen worden, erklärt der Kreisverband.