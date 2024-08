Zum vierten Mal Preisgekrönter Spezialist für eine typisch italienische Delikatesse

Eine Spezialität wie der Parmaschinken „muss gut schmecken, gut aussehen, gut riechen, muss authentisch und sicher sein“, weiß der Fachmann. Darauf legen sowohl er als auch seine Kunden großen Wert. Lambrecht: „Qualität wird auch dokumentiert in Beziehungen, so pflegen wir gute Kontakte auch zu den Herstellern von Parmaschinken.“ Insgesamt konnten in diesem Jahr nach Mitteilung des Produzentenverbandes 46 Fach- und Feinkosthändler aus Deutschland und aus Österreich die Auszeichnung zum „Parmaschinken-Spezialist 2024/2025“ entgegennehmen.