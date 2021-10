Kraftquellen aufzeigen : Caritas-Ausstellung zeigt, was Menschen Mut gemacht hat

Vor dem Rathaus in Losheim wurde die Ausstellung Kraftquellen im Leben aufgestellt. Caritasdirektor Frank Kettern (rechts) stellt sie vor. Foto: Werner Krewer

Losheim am See Was macht Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut? Die Caritas Saar-Hochwald ist dieser Frage in einem Ausstellungs-Projekt nachgegangen.