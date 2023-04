Ingenieure untersuchen Bahnstrecke Sanierung der Museumsbahn in Losheim – so viel soll die Sanierung kosten

In den nächsten Wochen werden Ingenieure der Firma SBS die Eisenbahnstrecke vom Großen Wald bis zur Dellborner Mühle bei Losheim im Saarland abgehen und auf Mängel untersuchen. Darauf haben sich die Fraktionen des Losheimer Gemeinderates und die Verwaltungsspitze in der Sitzung des Eigenbetriebes Tourismus und Freizeit geeinigt. Die Losheimer Museumsbahn so schnell wie möglich auf die Gleise zu bringen, nennen sie als Ziel.