Mit Reichlich zu essen Herbstmarkt ist ein echter Besuchermagnet

Losheim am See · Am verkaufsoffenen Sonntag pulsierte das Leben in Losheim. Dazu gab es viel Musik und – die Sportlerehrung.

17.09.2024 , 13:41 Uhr

Den „Herbstmarkt von Hei“ ließen sich bei Kaiserwetter zahllose Besucher nicht entgehen. Rund um den Alten Markt belebten sie das Ortszentrum von Losheim. Foto: Dieter Ackermann/DIETER ACKERMANN

Von Dieter Ackermann