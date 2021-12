Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von hei“ : Das Grillwerk kocht mit Produkten von hei

Im Grillwerk Losheim verarbeiten (von links) Benedikt Kleser, Yvonne Kleser und Daniela Sehr so viele Zutaten wie möglich aus regionaler Erzeugung – eben „Ebbes von hei“. Foto: Werner Krewer

Losheim am See In dem Losheimer Imbiss gibt es Schnitzel, Salate und Chili con Carne. Die Zutaten kaufen die Inhaber, das Ehepaar Kleser, regional.