Losheim : Schule in Losheim gibt Bücher am Donnerstag aus

Losheim Der Unterricht an der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim beginnt am Montag, 12. August, um 8 Uhr. Die Schüler der neuen Jahrgangsstufe fünf treffen sich in den jeweiligen Klassenräumen. Auch die Eltern der neuen Fünftklässler sind eingeladen.

