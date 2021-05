Losheim : Spatenstich für neue Tourist-Info am Stausee

Spatenstich für die neue Tourist-Info am Losheimer Stausee, unter anderem mit Ministerin Anke Rehlinger (Dritte von rechts) und Losheims Bürgermeister Helmut Harth (Zweiter von rechts). Foto: Werner Krewer

Losheim am See Am Losheimer Stausee ist am Mittwoch der Spatenstich für den Neubau der Tourist-Information erfolgt. Rund 1,5 Millionen Euro soll der Neubau kosten, 95 Prozent dieser Kosten übernimmt das Wirtschaftsministerium.