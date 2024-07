Goldgräberstimmung am Stausee Goldgräberstimmung am Losheimer Stausee

Konzentriert tauchen Fiete (3), Moritz (3) und sein Bruder Lennard (6) die mit Sand gefüllte Blechpfanne in das klare Wasser der großen Becken, fördern Sand und Steinchen zutage. Dann wird Lennard fündig: „Da ist was!“, ruft er aufgeregt. Und tatsächlich: Kleine Diamanten funkeln in der blauen Schüssel. Moritz fischt derweil einen rosafarbenen und grün-blauen Edelstein aus dem Matsch in der Pfanne heraus. Tunkt sie noch mal ins Wasser, um die Sandreste abzuwaschen. Mit seinen Freunden betrachtet der knuffige Knirps die in der Sonne glitzernde Beute ganz genau. „Der ist aber richtig schön“, freut sich Fiete und verstaut das Steinchen in einem Plastikbeutel.