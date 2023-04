Abschluss noch dieses Jahr Galerie der Bäume am Losheimer Stausee soll wieder zum Leben erweckt werden

Die Galerie der Bäume am Losheimer Stausee wird wieder zum Leben erweckt und weitergeführt. Außerdem werden Blühwiesen in mehreren Ortsteilen der Gemeinde Losheim am See angelegt. Darüber hat Bürgermeister Helmut Harth den Gemeinderat von Losheim am See in der jüngsten Sitzung informiert. Und wies darauf hin, dass ein Teil davon bereits umgesetzt sei: Die Pfosten, an denen die Informationstafeln für die jeweiligen Bäume des Jahres angebracht werden, seien beispielsweise schon alle einbetoniert. Die bestehenden Bäume am Seerundweg werden noch in diesem Frühjahr beschildert und auch Neupflanzungen sollten teilweise noch in diesem Frühjahr vorgenommen werden, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Der Verwaltungschef ergänzte, dass die restliche Pflanzung im Herbst erfolge, „sodass die Galerie dieser Jahresbäume dann wieder vollständig ist“. Die Blühwiesen sollen ab Mitte April ergänzt werden.