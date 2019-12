Musik in Britten : „Polarexpress“ eröffnet das Konzert

Der Musikverein „Lyra“ lädt zum Konzert ein. Foto: Ruth Solander

Britten Zu seinem traditionellen Adventskonzert lädt der Musikverein „Lyra“ Britten am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in die Pfarrkirche Britten ein. Wie in jedem Jahr haben die Musiker wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und werden musikalisch vom Chor „Chorios“ unter der Leitung von Frederic Horf unterstützt.

