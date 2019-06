Schulabschluss in Losheim : Mit dem Abi in der Tasche startet neuer Lebensabschnitt

Losheim Das sind die frisch gebackenen Abiturienten der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim.

Das Abitur in Losheim haben bestanden: Lukas Dominik Bastuck, Oppen; Emely Beck, Morscholz; Anna Katharina Bender, Merzig; Freya Margarete Bettinger, Thailen; Vanessa Brill, Niederlosheim; Matthias Brutscher, Rappweiler-Zwalbach; Matthias Decker, Rimlingen; Thomas Erb, Steinberg; Elias Franke, Erbringen; Laura Gouverneur, Brotdorf; Ella Pauline Hackethal, Rappweiler-Zwalbach; Jan Christian Hand, Rappweiler-Zwalbach; Philip Hanowski, Losheim am See; Leonie Heidger, Losheim am See; Ann-Sophie Heller, Weiskirchen; Christopher Günter Hoffmann, Losheim am See; Katherina Hufnagel, Thailen; Leonie Jakobs, Rappweiler-Zwalbach; Moritz Jung, Morscholz; Jule-Marie Jung, Brotdorf; Tom Valentin Kerber, Mondorf; Colin Kremer, Losheim am See; Maurice Philipp Krier, Reimsbach; Paul Henning Künhaupt, Merzig; Luisa-Maria Lang, Losheim am See; Sophia Lauer, Weiskirchen; Michèlle Melchers, Wahlen; Franziska Mohm, Losheim am See; Anna Müller, Nunkirchen; Coralie Petry, Rappweiler-Zwalbach; Jessica Rendl, Konfeld; Alexander Sänger, Scheiden; Leon Ephraim Scheid, Brotdorf; Kathrin Schillo, Niederlosheim; Vanessa Schmidt, Reimsbach; Anna Schmitt, Hausbach; Gina-Maria Schnur, Konfeld; Robin Thomas, Morscholz; Lisa Thurn, Losheim am See; Singa Babette von Pidoll, Mitlosheim; Kiara Welter, Wahlen; Lukas Alexander Wirth, Oppen; Marie-Christin Ute Silke Wollscheid, Rappweiler-Zwalbach; Julia Sophie Zimmer, Reimsbach; Bastian Zimmer, Hausbach.