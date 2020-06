Kostenpflichtiger Inhalt: „Ort des Zuhörens“ öffnet wieder : Seelsorge am Stausee Losheim in Zeiten von Corona

Diakon Wolfgang Drehmann freut sich mit seinem Mitarbeiterteam auf Besucher am "Ort des Zuhörens" am Stausee Losheim. Foto: Ruth Wagner

Losheim am See Diakon Wolfgang Drehmann berichtet im Interview darüber, wie der „Ort des Zuhörens“ am Stausee in Losheim in Zeiten von Corona abläuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ruth Wagner

Ab Samstag, 6. Juni steht der „Ort des Zuhörens“ mit einem Baucontainer in Losheim am See wieder für Interessierte offen. Die SZ hat bei Diakon Wolfgang Drehmann nachgefragt, was in diesem Jahr im Zeichen von Corona anders sein wird als in den Vorjahren und wie er und seine Mitarbeiter sich auf ihre Aufgabe vorbereiten.

Herr Drehmann, Sie öffnen nun mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum fünften Male in den Sommermonaten in der Nähe der Tourist-Information Ihren Bauwagen, der in diesem Jahr ein Baucontainer ist, für einen „Ort des Zuhörens“ – in diesem Jahr wegen Corona in einer Ausnahmesituation. Glauben Sie, dass die Nachfrage diesmal besonders groß sein wird?

DREHMANN Ja, in diesem Jahr wird einiges anders sein, aber vieles auch vertraut. So steht der Bauwagen wieder an der bereits bekannten Stelle in der Nähe der Tourist-Information. Gemeindereferentin Barbara Jung und ich haben mit den Verantwortlichen lange überlegt, ob wir in diesem Jahr den „Ort des Zuhörens“ wieder anbieten können. Zum einen, weil wir zunächst gar nicht wussten, welche Angebote in diesem Sommer am Stausee überhaupt möglich seien, und ob Menschen auf den Wanderwegen rund um den See unterwegs sind. Aber es zeigte sich in den letzten Wochen, dass viele Menschen den Stauseebereich zur Erholung nutzen. Wie groß die Nachfrage sein wird, kann man zur Zeit noch nicht abschätzen, aber wir denken, dass zu den bisherigen Gesprächsthemen neue, durch die Corona-Krise ausgelöste Fragen und Nöte auftauchen werden. In den letzten Jahren hatten wir auch schon oft die Themen Einsamkeit und Zusammenleben in Ehe und Familien, die durch die Coronakrise diesmal wohl eine besondere Brisanz erhalten.

Wie haben Sie sich als Seelsorger auf diese Besuche vorbereitet?

DREHMANN Das Wichtigste wird das Zuhören sein, dass sich die Menschen aussprechen können. Wir haben dies bereits in den letzten Jahren erlebt. Viele Menschen haben für ihre Alltagssorgen und Probleme oft keinen Ansprechpartner mehr. In Alltagsgesprächen wird aus dem Zuhören schnell ein Erzählen der eigenen Erfahrungen und Geschichten, die aber dem Betroffenen nicht unbedingt weiterhelfen. Zudem wurden die Geschichten manchmal Angehörigen und Freunden schon oft erzählt, so dass diese sie schon nicht mehr hören können. Der Betroffene ist aber für sich noch nicht fertig mit seiner Geschichte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am „Ort des Zuhörens“ sind in Gesprächstechniken geschult. Außerdem fanden in normalen Zeiten Zwischentreffen zur Supervision statt, was wir in diesem Jahr wohl auf Mail und Telefon beschränken müssen. Gemeindereferentin Barbara Jung, die mit mir zusammen das Angebot betreut, und ich sind jederzeit über Handy erreichbar, wenn außergewöhnliche Fragen auftauchen.

Wie ist das Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengesetzt?

DREHMANN Die Zuhörer sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft Losheim, die aus unterschiedlichen Berufen kommen: Hausfrauen, Seelsorger (Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, Pfarrer), aus kaufmännischen oder beratenden Berufen (Sozialarbeiter), aus medizinischen und pflegerischen Berufen (Kranken- oder Altenpflegerinnen). Sie sind vor Ort und haben täglich vier bis sechs Stunden ein offenes Ohr für Menschen, die in einer besonderen Lebenssituation sind und besonders nun in der Corona-Pandemie unter Einsamkeit und Sorgen leiden.

Gibt es darüber hinaus für Ratsuchende weitere Möglichkeiten der Beratung, zu denen Sie verweisen können?

DREHMANN Ja, das hat in den vergangenen Jahren schon gut funktioniert. Bei Familienthemen, auch bei Eheproblemen, können wir zum Beispiel an Familienzentren, wie etwa in Losheim, oder an die Lebensberatung des Bistums in Merzig verweisen. Bei materieller Not, Fragen der Pflege oder zur Suchtberatung verweisen wir an die Caritas. Für vertiefte seelsorgerische Fragen stehen die hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger unserer Pfarreiengemeinschaft zur Verfügung, die zum Mitarbeiterteam am Bauwagen gehören. Auch Mitarbeiter der Caritas gehören zum Team.

Welche Altersgruppen sind angesprochen für den Besuch am „Ort des Zuhörens“, und wie gestaltet sich, neben dem Zuhören, die seelsorgerische Begleitung der Menschen?

DREHMANN Angesprochen ist jede Altersgruppe. Es kommen auch Menschen fast aller Altersgruppen, vom Praktikanten in einer sozialen Einrichtung, der in seinem Team seine Probleme nicht besprechen kann, über jüngere und ältere Paare, die einen Dritten zum Zuhören brauchen, bis zu alten Menschen, die einsam sind oder ihr Leben reflektieren und vor der Entscheidung stehen: Kann ich weiterhin alleine leben? Manchmal sind es aber akute traumatische Erfahrungen. Natürlich gibt es auch Probleme, die durch eine Erkrankung verursacht sind. Hier hören wir uns das Leid an, halten es mit dem Betroffenen aus und verweisen gegebenenfalls auf spezielle Dienste. Öfter ist auch Trauer ein Thema. Es kommen Menschen mit religiösen Fragen und mit Sinnfragen zu uns. Für manche sind wir auch die Anlaufstelle für Kritik an der Kirche. Manchmal sind wir auch gefragt, mit den Menschen zu beten.All das verstehen alle Mitarbeiter als seelsorgerisches Handeln an den Menschen.

Zu welchen Zeiten und unter welchen hygienischen Vorschriften finden die Gespräche in diesem Jahr statt?