Vermisster Mann wieder gefunden : Vermisster Mann aus Luxemburg in Losheim gefunden

Losheim am See Eine Polizeistreife hat am Sonntag einen vermissten Luxemburger gefunden. Der 84-Jährige saß unterkühlt in seinem Auto am Rande der Bundesstraße zwischen Wadern und Losheim. Angehörige hatten den Senioren am Freitag als vermisst gemeldet.

