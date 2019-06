Rimlingen : Mofafahrer baut Unfall auf defekter Maschine

(Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Rimlingen Nicht nur an seinen Wunden hat ein 72-jähriger Mofafahrer zu lecken, der am Samstagabend in Rimlingen bei einem Sturz von seiner Maschine einige Frakturen erlitten hat. Auch muss er mit einigen Verfahren rechnen, wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitteilte.

