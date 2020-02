Polizei warnt vor Trickbetrug am Geldautomat : 71-Jähriger wird Opfer von Betrugsmasche

Losheim Einem 71-jährigen Mann wurde am Samstag, dem 1. Februar 2020, die EC-Karte entwendet und anschließend ein hoher dreistelliger Betrag von seinem Konto abgehoben. Das hat das Landespolizeipräsidium Saarland mitgeteilt und warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Masche.

Nach Polizeiangaben bediente der 71-Jährige am 1. Februar 2020 bei einer Bankfiliale in Losheim den Geldautomaten und wurde dort von einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann in ein Gespräch verwickelt. Laut Polizei wird der junge Mann verdächtigt, dabei unbemerkt die EC-Karte des Mannes entwendet zu haben. Der Unbekannte soll in Begleitung einer Frau im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren gewesen sein. Die Ermittler beim Kriminaldienst in Merzig vermuten, dass das unbekannte Pärchen die Geheimnummer bei der Eingabe am Geldautomaten ausspähte und so schließlich über das entsprechende Konto verfügen konnte. Ein hoher dreistelliger Betrag wurde vom Konto des 71-Jährgen abgehoben. Weitere Abhebungsversuche scheiterten am Verfügungslimit des Kontos.