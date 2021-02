Unfall in Losheim gebaut : Auto eines Mannes aus Beckingen kollidert mit Verkehrsschild

Losheim am See Gegen einen 53-jährigen Autofahrer aus Beckingen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt. Der Mann hatte am Samstagmorgen in Losheim einen Unfall gebaut.