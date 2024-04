Feier zum Geburtstag 50 Jahre Losheimer Stausee – das ist das Programm zum goldenen Jubiläum

Es ist ein historisches Datum für unseren Landkreis: Am 28. April ist es genau 50 Jahre her, dass der Stausee in Losheim eingeweiht worden ist. Heute hat sich das gut 30 Hektar große Gewässer zu einem Besuchermagneten für Menschen aus der gesamten Region entwickelt, das nicht nur mit Badefreuden, sondern einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm lockt. Und so soll das Jubiläumsfest, das anlässlich des Jahrestages der See-Eröffnung am Sonntag steigt (siehe Infokasten), nur der Auftakt sein zu einer ganzen Reihe weiterer Events, die bis zum Jahresende am See stattfinden. Im Rahmen eines Pressegesprächs hat Helmut Harth, Bürgermeister der Seegemeinde, gemeinsam mit einigen Partnern der Kommune die Glanzlichter des Seeprogramms vorgestellt.