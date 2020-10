Merzig-Wadern : Feuerwehr befreit Fahrer aus Pkw

Vierherrenborn 29-jähriger Fahrer aus dem Kreis wird bei Unfall bei Vierherrenborn leicht verletzt.

Leichte Verletzungen erlitt ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Merzig-Wadern bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B407 zwischen Vierherrenborn und Irsch. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 29-Jährige gegen 20.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, sein Fahrzeug überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr durch die Windschutzscheibe befreit. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.