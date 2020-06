Kostenpflichtiger Inhalt: Gutes aus der Region seit einem Jahr : Kunden nutzen die „Buddik“ in Wahlen Tag und Nacht

So berichtete die SZ im Mai 2019 über den neuen Automaten. Foto: Repro SZ

Wahlen Seit einem Jahr gibt es in Wahlen regionale Produkte aus dem Automaten. Das Angebot wurde vor Kurzem um Eier und mehr erweitert.

Heimische Lebensmittel und regionale Produkte sind gefragter denn je – und das in Corona-Zeiten ganz besonders. Da auf dem Lande die Zahl der Lebensmittelgeschäfte seit Jahren rückläufig ist, hatte sich Ludwig Müller (59) in Wahlen schon vor rund einem Jahr entschieden, zusätzlich zu seinem Kelterei- und Brennereibetrieb in dem Losheimer Ortsteil für ein 24-Stunden-Service mittels Automaten zu sorgen. Und als der Covid-19-Virus allerorten das Geschäftsleben lahmlegte, baute der 59-jährige diesen Dienstleistungsbereich systematisch weiter aus.

In seiner „24-Stunden-Buddik“ gibt es nun rund um die Uhr Apfelsaft, Liköre, Viez, Cidre, Apfelessig, Edelbrände und seit neuestem auch nestfrische Hühnereier und Wildprodukte aus eigener Produktion. Insbesondere seine Wildsalami, die Rohesser, sowie Leber- und Jagdwurst in Gläsern warten gekühlt im modernen Klappen-Automaten auf ihre Abnehmer. Demnächst kommen auch noch Hirschgulasch und Hirschbraten in Vakuum verpackt hinzu. Der Automat wechselt sogar Geldscheine in Münzen, sollte man nicht das passende Kleingeld dabei haben. Außerdem akzeptiert er auch Kreditkarten als Zahlungsmittel und orientiert sich zudem an den Vorgaben des Jugendschutzes. Bei alkoholischen Getränken muss sich der Käufer per Pass oder Führerschein ausweisen. Und die Kameraüberwachung sorgt letztendlich dafür, dass kein Unsinn angerichtet wird und sich alles im gesetzlichen Rahmen bewegt. Auch eine Desinfektionsstation ist installiert.

Die Eier kommen täglich frisch vom eigenen Hühnerhof direkt hinterm Haus. Sogenannte Grünleger produzieren grüne Eier, die Maran-Hühner sorgen für schokobraune Gelege, während die schwedischen Blumenhühner die Farbe Beige, das französische Beauvans-Geflügel die Farbe Braun und das Königsberger-Federvieh die Farbe Hellbeige bevorzugen. Auch die Wildprodukte sind selbst produziert. Sie stammen aus dem nahen eigenen Freigehege, wo die Waipiti-Hirsche beste Lebensbedingungen vorfinden.

Ludwig Müller verkauft auch frische Eier aus seiner Freiland-Hühnerhaltung. Foto: Ruppenthal

Und so gehören neben den Säften und Schnäpsen frische Landeier und Wildprodukte längst zu den besonderen Rennern des Angebotes. Alle Produkte sind tagesfrisch verarbeitet, werden in den Automaten gekühlt und verfügen natürlich auch über ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und von Anfang an war Ludwig Müller als großer Verfechter regionaler und heimlicher Produkte auch bei der Initiative „ Ebbes von Hei“ mit dabei.

Seit dem erfolgreichen Start im Jahr 2019 hat sich dieser Automaten-Service rund um die Uhr bewährt. Die Absatzzahlen stiegen beständig, sodass sich Müller bereits ein Jahr danach gezwungen sah, seine Angebotspalette zu erweitern. Nicht zuletzt auch durch die aktuelle Corona-Krise ist seine „24-Stunden-Buddik“ inzwischen nicht mehr aus Wahlen wegzudenken.

Viele Berufspendler nutzen inzwischen auf der Fahrt zur Arbeit oder auf dem Heimweg die Möglichkeit, am Automat noch einmal schnell einzukaufen. Manch einer kommt gar nachts, um sich für den „schnellen Hunger“ einzudecken. Und Ludwig Müller ist zufrieden, dass sich heutzutage auch gute Ideen, Fleiß und Engagement doch noch positiv auszahlen. Er ist auch weiterhin bemüht, die Angebotspalette dem Bedarf entsprechend zu erweitern und beste Abholbedingungen für seine Kunden zu bieten.