Festnahme in Losheim : Unter Drogeneinfluss: 21-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Festnahme in Losheim

Losheim Der 21-Jährige wurde der Polizei zuvor gemeldet, weil er unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs war.

Das teilte die Polizeinspektion Nordsaarland mit. Der Mann sei gegen 16.30 am Montagnachmittag vor der Wohnung seiner Lebensgefährtin vorgefahren, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Polizeibeamte trafen den Verdächtigen in der Wohnung an.