Am Stausee und beim Rathaus Für E-Autos gibt es 20 neue Ladepunkte in Losheim

Die Gemeinde Losheim am See hat vor Kurzem insgesamt 20 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Zwölf davon befinden sich auf dem Parkplatz am Informationszentrum des Losheimer Stausees und acht im Umfeld des Rathauses. An beiden Standorten gibt es jeweils zwei Schnellladepunkte.